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Walter Koenig ist tot

Science Fiction Welt trauert um „Star Trek“-Star

Society International
26.10.2026 18:31
Koenig wurde unter anderem mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood ausgezeichnet.
Koenig wurde unter anderem mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood ausgezeichnet.(Bild: AP/Richard Shotwell)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Einer der bekanntesten Darsteller der Kultserie „Star Trek” ist tot: Walter Koenig, der den russischen Enterprise-Fähnrich Pavel Chekov verkörperte, schied mit 90 Jahren aus dem Leben.

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Der Schauspieler soll laut dem US-Portal „TMZ“ in seinem Domizil im kalifornischen North Hollywood an Altersschwäche gestorben sein. Damit verliert die Welt einen Star, der Fernsehgeschichte schrieb.

Zu sehen ist Koenig ab der zweiten Staffel der legendären Originalserie, wo er in 36 der insgesamt 50 Episoden mitspielte. Auch stand er in den ersten sieben „Star Trek“-Kinofilmen von 1979 bis 1994 vor der Kamera. Die Figur begleitete ihn somit über mehr als zwei Jahrzehnte.

Neben „Star Trek“ hatte Koenig auch Auftritte in „Babylon 5“, „Columbo“ und „Futurama“. Zuletzt war er gemeinsam mit George Takei und William Shatner mit der Dokumentation „The Sixty-Year Mission“ beschäftigt.

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Galactic Productions schrieb auf „X“: „Heute trauern wir um Walter Koenig, dessen Talent, Herzlichkeit und unvergessliche Darbietungen Generationen von Fans auf der ganzen Welt geprägt haben.“

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