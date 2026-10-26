Science Fiction Welt trauert um „Star Trek“-Star

Zu sehen ist Koenig ab der zweiten Staffel der legendären Originalserie, wo er in 36 der insgesamt 50 Episoden mitspielte. Auch stand er in den ersten sieben „Star Trek“-Kinofilmen von 1979 bis 1994 vor der Kamera. Die Figur begleitete ihn somit über mehr als zwei Jahrzehnte.