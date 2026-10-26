LIVE: De Minaur zittert sich in Entscheidungssatz!

In der ersten Runde der Erste Bank Open in Wien trifft Mitfavorit Alex de Minaur auf den tschechischen Qualifikanten Tomas Machac. Der Australier musste sich im ersten Satz überraschend mit 1:6 geschlagen geben und ist jetzt unter Druck. In einem umkämpften zweiten Satz konnte sich der Favorit schließlich mit 6:4 durchsetzen. Derzeit läuft der entscheidende dritte Satz.