So gefährlich sind Kreuzfahrtschiffe wirklich

2428 Gäste und 922 Crewmitglieder sollen sich nach ersten Angaben auf dem Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 3“ befunden haben. Allesamt haben den Zwischenfall in Bremerhaven mit dem Schrecken überstanden. Der Urlaub musste aber gestrichen werden. Denn der riesige Dampfer muss nach dem Zusammenstoß mit einem Containerschiff zur Reparatur in die Werft.