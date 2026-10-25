Wie OÖ jetzt für den Katastrophenfall aufrüstet

Kräfte werden gezielter eingesetzt

Der Startschuss für die Ausschreibung einer neuen Krisenmanagement-Software ist gefallen. Diese soll das mehr als 20 Jahre alte DigiKAT-System ablösen und künftig als gemeinsame Informationsplattform für Einsatzorganisationen, Gemeinden, Bezirkshauptmannschaften und das Land dienen. Informationen vom Einsatzort sollen ohne Umwege bis zum Landeslagezentrum und zum Landeskrisenstab gelangen. So könnten sich die beteiligten Organisationen rascher ein gemeinsames Bild machen, ihre Kräfte gezielter einsetzen und Maßnahmen besser abstimmen.