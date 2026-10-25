Alkolenker hatte offenes Bier am Beifahrersitz

Ohne Licht und Kennzeichen

Auf der L 569 bei St. Georgen an der Gusen kamen in der Nacht zum Sonntag zwei Mopedlenker einer Polizeistreife entgegen. Einer der Zweiradfahrer war auf der Straße ohne Licht und ohne Kennzeichen unterwegs. Als sie den Streifenwagen sahen, beschleunigten beide Mopedlenker plötzlich stark und flüchteten in Richtung Ortszentrum.

Auf Flucht gestürzt

Die Polizisten wendeten ihren Wagen und nahmen die Verfolgung auf. Nach kurzer Fahrt sahen sie einen der beiden Lenker am Boden neben dem Moped liegend. Er war offenbar gestürzt, es handelte sich um einen 16-jährigen Mühlviertler. Ein Alkotest ergab, dass der Lehrling 1,12 Promille intus hatte. Sein Moped war außerdem nicht zum Verkehr zugelassen.