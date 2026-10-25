„Wir hätten damals gar keinen Trainer gebraucht“

Fünf Meistertitel, große Europacup-Abende und eine WM-Teilnahme. Hans Dihanich hat mit der Austria Zeiten erlebt, von denen die Veilchen heute nur träumen können. Am Samstag feierte die burgenländische Legende ihren 68. Geburtstag. Zeit für einen Blick zurück auf eine Karriere, die eigentlich anders hätte verlaufen können ...