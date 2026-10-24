Die Vermessung des Erfolgs ist ein Lebensprinzip

Eine Waschmaschine mit drei Trommeln reinigt verschiedene Textilien gleichzeitig. Ein anderes Modell erkennt Seide und Wolle und wählt Programm und Waschmittel passend aus. Der Kühlschrank reguliert die Temperatur nach den gelagerten Lebensmitteln und warnt vor Verderb. Der Herd verhindert das Anbrennen, neutralisiert Gerüche und schaltet sich selbstständig aus. Ein Schrank pflegt Kleidung, glättet Falten und entfernt Gerüche. Zusammengefasst: Die Maschine soll nicht mehr bloß gehorchen, sondern mitdenken. Sie erkennt Bedürfnisse, nimmt Entscheidungen vorweg und erspart ihrem Besitzer Handgriffe. Fortschritt bedeutet hier, dass der Mensch immer weniger über seine Geräte nachdenken muss.