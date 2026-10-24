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Besuch in China

Die Vermessung des Erfolgs ist ein Lebensprinzip

Oberösterreich
24.10.2026 15:00
Eine Delegation aus Oberösterreich war in der chinesischen Millionenmetropole Qingdao zu Gast, ...
Eine Delegation aus Oberösterreich war in der chinesischen Millionenmetropole Qingdao zu Gast, informierte sich unter anderem in dieser Schule.(Bild: Alexandra Halouska)
Porträt von Alexandra Halouska
Von Alexandra Halouska

Wo Kräne selbstständig Container bewegen, Klassenzimmer von KI überwacht werden und Haushaltsgeräte mitdenken: China zwischen Tech-Höhenflug und dem Diktat der Leistung. 

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In China ist selbst die Begrüßung eine Leistungsschau. Regionen präsentieren ihre Rekorde, Vertreter ihre Spitzenplätze, Rankings werden zu Visitenkarten nationaler Tatkraft. Der Superlativ ist hier keine rhetorische Zierde, sondern eine Haltung. Eine OÖ-Delegation rund um LH-Stv. Christine Haberlander begegnet ihr an drei Schauplätzen in der Millionenmetropole Qingdao: im Hafen, in einer Mittelschule und bei beim Weltkonzern Haier. Drei Stationen, ein Prinzip: Was heute gut ist, muss morgen besser sein.

Container bewegen sich wie von Geisterhand
Der Hafen von Qingdao ist eine Maschine, die ihre eigene Größe kaum noch bemerkt. Fahrerlose Fahrzeuge surren über den Terminal, gigantische Kräne gleiten wie auf unsichtbaren Schienen, Container wechseln ihre Plätze in einer Choreografie aus Stahl und Daten. Auf 1,6 Millionen Quadratmetern schlägt einer der leistungsstärksten Containerhäfen der Welt den Takt des globalen Warenverkehrs.

86 autonome Fahrzeuge transportieren Container am Hafen.
86 autonome Fahrzeuge transportieren Container am Hafen.(Bild: Antonio Bayer/Land Oberösterreich)

86 autonome Fahrzeuge, 19 Riesenkräne und 94 Containerbrücken halten das System in Bewegung. Bis zu 260 Meter pro Minute legen die Containerbrücken, ähnlich einem vertikalen Aufzug, zurück. Jede bewegt bis zu 63 Container pro Stunde. Die Fehlerquote der fahrerlosen Fahrzeuge beträgt gerade einmal zwei Zentimeter.

Für 3000 Container eines Megaschiffs braucht das Terminal weniger als 48 Stunden. Wo eine vergleichbare Anlage rund 1300 Mitarbeiter benötigen würde, kommen hier etwa 300 zum Einsatz. Jährlich schlägt der Hafen mehr als doppelt so viele Container um wie Rotterdam, Europas größter Seehafen. China versteht Infrastruktur als Machtfaktor. Wer Waren schneller bewegt, verschafft sich einen Vorsprung, der weit über den Kai hinausreicht.

Top 4 weltweit: Der Hafenterminal in der Metropole Qingdao.
Top 4 weltweit: Der Hafenterminal in der Metropole Qingdao.(Bild: Antonio Bayer/Land Oberösterreich)

Der Leistungsgedanke beginnt nicht erst im Berufsleben. In der Mittelschule Nr. 58 in Qingdao, gegründet 1952 und eine der renommiertesten Bildungsstätten der Stadt, wird er zum Unterrichtsprinzip. 3500 Schüler besuchen die 72 Klassen, durchschnittlich rund 48 Kinder pro Raum.

Kameras in der Klasse, KI auf dem Sportplatz
Als die oberösterreichischen Gäste eintreten, brandet auf Kommando Applaus auf – weiß-rote Trainingsanzüge, dicht gereihte Tische, konzentrierte Gesichter. In die Tafel ist eine Kamera integriert, daneben zeigt ein Bildschirm verschiedene Perspektiven des Klassenzimmers. Die Technik, heißt es, soll die „Performance“ der Kinder verbessern.

LH-Vize Christine Haberlander (Foto links) machte sich vor Ort in der erfolgreichen Mittelschule ...
LH-Vize Christine Haberlander (Foto links) machte sich vor Ort in der erfolgreichen Mittelschule Nr. 58 in Qingdao ein Bild.(Bild: Antonio Bayer/Land Oberösterreich)

Die Porträts der besten Schüler hängen in einer Art Hall of Fame. Auf dem Sportplatz erfassen KI-gestützte Programme die Leistungen der Kinder, vergleichen Ergebnisse und erstellen Ranglisten. Jeder sieht, wo er steht – und wer besser ist. Trainiert wird mindestens zu zweit: als Team, betonen die Gastgeber. Dass damit auch Konkurrenz und Leistungsdruck verstärkt werden, versteht sich als unausgesprochenes Kleingedrucktes.

Zitat Icon

Bei der Anwendung von Digitalisierung – etwa im Sportunterricht – können wir von China lernen.

Christine Haberlander (VP), Bildungsreferentin und LH-Vize bei ihrem Besuch in Qingdao

Bild: Markus Wenzel

Dennoch: Die Kinder wirken fröhlich, der Campus lebendig. Wie viel davon spontan und wie viel Inszenierung ist, lässt sich bei einem Besuch kaum beurteilen. Unübersehbar ist der Anspruch, Leistung sicht- und messbar zu machen.

Doch zwischen digitaler Aufrüstung und Wettbewerbsgeist fallen auch die überfüllten Klassenräume auf. China ist eben kein makelloses Zukunftslabor: Technologische Spitzenleistung und beengte Verhältnisse passen in denselben Klassenraum. Effizienz ist nicht automatisch Komfort.

Die Haier Group zeigt Haushaltsgeräte der Zukunft, hier ein autonomer Herd.
Die Haier Group zeigt Haushaltsgeräte der Zukunft, hier ein autonomer Herd.(Bild: Alexandra Halouska)

Wenn der Haushalt plötzlich mitdenkt
Bei Haier, einem der weltweit führenden Haushaltsgerätehersteller, findet die Zukunft direkt im eigenen Zuhause statt. Das Unternehmen, das seit 2019 unter den 100 wertvollsten globalen Marken gelistet ist, scheint den Alltag nach Aufgaben zu durchforsten, die sich automatisieren lassen.

Eine Waschmaschine mit drei Trommeln reinigt verschiedene Textilien gleichzeitig. Ein anderes Modell erkennt Seide und Wolle und wählt Programm und Waschmittel passend aus. Der Kühlschrank reguliert die Temperatur nach den gelagerten Lebensmitteln und warnt vor Verderb. Der Herd verhindert das Anbrennen, neutralisiert Gerüche und schaltet sich selbstständig aus. Ein Schrank pflegt Kleidung, glättet Falten und entfernt Gerüche. Zusammengefasst: Die Maschine soll nicht mehr bloß gehorchen, sondern mitdenken. Sie erkennt Bedürfnisse, nimmt Entscheidungen vorweg und erspart ihrem Besitzer Handgriffe. Fortschritt bedeutet hier, dass der Mensch immer weniger über seine Geräte nachdenken muss.

Eine Waschmaschine mit drei Trommeln.
Eine Waschmaschine mit drei Trommeln.(Bild: Alexandra Halouska)

Die nächste Bestmarke ist schon in Planung
Vielleicht liegt Chinas größte Stärke nicht in seinen Rekorden, sondern in der Haltung dahinter: im unbedingten Willen, das Mögliche immer weiter hinauszuschieben. Dass dabei nicht alles glänzt und Effizienz nicht jede Frage nach Lebensqualität beantwortet, gehört ebenso zur Wahrheit. Doch während andernorts über Fortschritt diskutiert wird, hat China längst begonnen, ihn in Serie zu produzieren.

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