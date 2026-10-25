Geisterfahrer (39) bei Crash mit zwei Pkw getötet

In der Nacht zum Sonntag ist es auf der B1 (Linzer Straße) im Stadtgebiet von Wels zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 39-Jähriger war mit seinem Wagen dort in falscher Richtung unterwegs gewesen und hatte einen anderen Pkw gerammt. Ein dritter Autolenker konnte nicht mehr bremsen und krachte in die Unfallstelle.
Der 39-jährige Lenker aus dem Bezirk Grieskirchen war laut Polizei gegen 2 Uhr früh auf der Richtungsfahrbahn stadtauswärts der B1 in der verkehrten Fahrtrichtung unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer Linzer Straße 246 prallte er frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 22-jährigen Bosniers aus dem Bezirk Linz-Land zusammen.
Kollision mit Verunglückten
Ein nachkommender Autofahrer (44) aus dem Bezirk Wels-Land konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Er kollidierte wenige Augenblicke später mit den beiden zuvor verunglückten Fahrzeugen.
Der 39-Jährige erlitt beim Unfall tödliche Verletzungen, Rettungskräfte konnten ihm leider nicht mehr helfen. Der 22-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert. Der 44-Jährige überstand den Crash mit leichten Verletzungen.
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