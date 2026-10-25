Geisterfahrer (39) bei Crash mit zwei Pkw getötet

In der Nacht zum Sonntag ist es auf der B1 (Linzer Straße) im Stadtgebiet von Wels zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 39-Jähriger war mit seinem Wagen dort in falscher Richtung unterwegs gewesen und hatte einen anderen Pkw gerammt. Ein dritter Autolenker konnte nicht mehr bremsen und krachte in die Unfallstelle.