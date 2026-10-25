Linzer vertrieb Räuber-Trio durch Faustschlag

Die Täter waren zu dritt, das potenzielle Opfer alleine. Angesichts der personellen Übermacht vermuteten drei Räuber bei einem Linzer leichtes Spiel. Doch das Opfer setzte sich überraschend zur Wehr und versetzte einem der Unbekannten ein schmerzhaftes Andenken.
Am Samstagabend kam es zu einem versuchten Raub im Stadtgebiet von Linz. Ein 34-jähriger Linzer wurde gegen 20.30 Uhr im Bereich der Zibermayrstraße von drei bisher unbekannten Tätern nach Zigaretten gefragt.
Nachdem der 34-Jährige das verneinte, kreisten die Verdächtigen ihn ein und bedrohten ihn.
Befreiungsschlag
Der Mann setzte sich zur Wehr und versetzte einem der Täter einen Schlag auf das linke Auge, worauf das Trio die Flucht in Richtung Europastraße ergriff. Eine sofortige Fahndung nach den Verdächtigen verlief negativ.
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