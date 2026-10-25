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Österreich im Wandel

Fünf Generationen über Krieg, Not und Hoffnungen

Leben
25.10.2026 13:40
Die Großfamilie (v.li.n.re.): Katharina (25) mit Tochter Emilia (1), Astrid (73), Ursula (96) ...
Die Großfamilie (v.li.n.re.): Katharina (25) mit Tochter Emilia (1), Astrid (73), Ursula (96) und Michaela (52)(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Anna Stockhammer
Von Anna Stockhammer

Die Großmutter erlebte den Krieg. Die Mutter den Wiederaufbau. Die Tochter den Wohlstand. Die Enkelin und die Urenkelin erleben eine Welt voller Möglichkeiten – und Unsicherheiten. Die Frauen einer Salzburger Familie erzählen, wie sich das Land verändert hat.

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Emilia streckt die Händchen nach dem Schlüssel aus, den Ursula ihr hinhält. Die Ururoma (96) lächelt, die Ururenkelin (1) gluckst. 95 Jahre liegen zwischen den beiden. „Ich bin so stolz auf meine Familie“, sagt die Salzburgerin.

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