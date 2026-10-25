Steyr Motors vor Verkauf: „Sehr unruhige Jahre“

Eigentümer wechselten von China nach Europa

Steyr Motors fertigt Spezialmotoren, vor allem für militärische Fahrzeuge. Die nun geplante Übernahme ist ein weiteres Kapitel in einer turbulenten Geschichte. In den 1990er-Jahren wurde zunächst aus dem ehemaligen Industriekonzern Steyr-Daimler-Puch die Motorentechnik herausgelöst und an die Magna von Frank Stronach veräußert. Danach folgten mehrere Eigentümerwechsel: 2012 ging das Steyrer Unternehmen an die chinesische Investorengruppe Phoenix Tree, 2018 nach einer Insolvenz an den französischen Rüstungskonzern Thales und 2022 an die deutsche Beteiligungsgesellschaft Mutares. 2024 folgte schließlich der Börsengang.

„Unruhige Jahre“

„Die letzten Jahre waren sehr, sehr unruhig“, räumt Julian Cassutti, CEO von Steyr Motors, ein. Und der bevorstehende Verkauf an die US-Firma Red Cat war nicht unbedingt geplant: „Wenn man an der Börse ist, kann jeder Investor ein Übernahmeangebot machen. So war es auch in diesem Fall.“ Cassutti begrüßt den Verkauf aber, denn der Markt für unbemannte Wasserfahrzeuge, in dem Red Cat aktiv ist, werde „massiv steigen“. Mittelfristig könnte so die Motorenproduktion in Steyr um 3000 Stück pro Jahr aufgestockt werden. Zum Vergleich: Im Vorjahr fertigte Steyr Motors 1200 Antriebe.