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Kleinzell im Mühlkreis

Ein wanderbarer „Sinnesweg“ im Mühlviertel

Oberösterreich
24.10.2026 14:00
Eine Aufforderung zum Hören der Natur am Steg
Eine Aufforderung zum Hören der Natur am Steg(Bild: Mathias Lauringer)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Kleinzell im Mühlkreis hat jetzt einen Kunstwanderweg mit 20 Stationen, er ist nicht nur ein „sanftes“ Angebot an Touristen, sondern auch ein familientaugliches Erlebnis. Die Wanderung regt an, die Natur mit allen Sinnen zu erleben.

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Mit einem neuen Kunstwanderweg erhält Kleinzell, Bezirk Rohrbach, eine Attraktion mit Nähe zur Natur.

Auf einer Streckenlänge von 7,6 Kilometern – die kleine Runde ist 4,2 Kilometer lang – führt der Rundweg zu 20 Stationen mit insgesamt 21 künstlerischen Interventionen. Start und Ziel ist der Ortsplatz von Kleinzell, man geht großteils über Wald- und Feldwege.

Eine Wanderung, die entspannt
Der Linzer Komponist und Kurator Peter Androsch vergleicht die Kunstwerke mit „Perlen am Weg, aber auch die Schnur dazwischen ist wichtig. Und so habe ich eine ,Landschaftsoper’ komponiert, die Kunst, Fantasie und Natur einschließt.“

Der Linzer Komponist und Kurator Peter Androsch.
Der Linzer Komponist und Kurator Peter Androsch.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Es beginnt am Kleinzeller Ortsplatz, wo 13 Keramikkünstlerinnen und -künstler eine Miniatur-Vorstadt rund um den zentralen Baum gruppiert haben. In der Folge stößt man etwa auf ein Geisterschiff, eine überdimensionale Staffelei, ein UFO und fliegende Fische.

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Auch ganz junge Künstlerinnen und Künstler machten mit
Einen besonderen Platz nehmen Basteleien von Kindern aus der Krabbelstube und dem Kindergarten ein. Auch eine nostalgische Wanderkarte mit Sammlerwert wurde aufgelegt. Das Projekt wurde vom Verein liebenswertes Kleinzell in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Kleinzell verwirklicht.

Der Kunstwanderweg in Kleinzell soll nicht nur als touristisches Angebot gelten, sondern auch als kultureller Impuls für die Region: „Wandern wird zum Erlebnis – und wir hören, be-greifen, schauen, riechen oder lesen neu: Ein Sinnesweg tut sich auf“, bringt es Androsch auf den Punkt.

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