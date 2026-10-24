Ein wanderbarer „Sinnesweg“ im Mühlviertel

Auch ganz junge Künstlerinnen und Künstler machten mit

Einen besonderen Platz nehmen Basteleien von Kindern aus der Krabbelstube und dem Kindergarten ein. Auch eine nostalgische Wanderkarte mit Sammlerwert wurde aufgelegt. Das Projekt wurde vom Verein liebenswertes Kleinzell in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Kleinzell verwirklicht.