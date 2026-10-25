Raser (20) war fast doppelt so schnell wie erlaubt

Eine Polizeistreife führte am Samstagnachmittag in der Zeit von 16.30 Uhr bis 17.10 Uhr Lasermessungen auf der B1 im Gemeindegebiet von Redlham durch. Dabei wurden mehrere gravierende Tempoüberschreitungen im Bereich der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h festgestellt.