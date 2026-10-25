Raser (20) war fast doppelt so schnell wie erlaubt

Bei Lasermessungen in einer 70 km/h-Zone auf der B1 bei Redlham (OÖ) konnten Polizisten zum Teil erstaunlich hohe Geschwindigkeitsüberschreitungen feststellen. Die überführten Lenker wurden aus dem Verkehr gezogen und ihre Führerscheine einbehalten.
Eine Polizeistreife führte am Samstagnachmittag in der Zeit von 16.30 Uhr bis 17.10 Uhr Lasermessungen auf der B1 im Gemeindegebiet von Redlham durch. Dabei wurden mehrere gravierende Tempoüberschreitungen im Bereich der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h festgestellt.
Zwei Autofahrer, ein 43-Jähriger sowie ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck, wurden mit 126 km/h und 135 km/h gemessen. Aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit musste ihnen der Führerschein noch an Ort und Stelle abgenommen werden.
Ein weiterer Lenker, ein 24-jähriger Probeführerscheinbesitzer ebenfalls aus dem Bezirk Vöcklabruck, wurde nach einer gemessenen Geschwindigkeit von 114 km/h bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt.
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