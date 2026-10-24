„Fall des Grenzpolizeichefs ist aufklärungswürdig“

Veranstaltung in Steyregg

Und ein Weg führt laut Bauer auch nach Oberösterreich und ins Identitären-Zentrum nach Steyregg. Denn Paseman habe auch eine Veranstaltung mit den Herren Philip Stein und Michael Schäfer organisiert. Beide seien dem rechtsextremen Milieu zuzuordnen und gerade erst Gäste im im Castell Aurora gewesen, wo auch die FPÖ OÖ Jugend ein und aus gehe. „Dies zeigt einmal mehr die grenzüberschreitende Vernetzung des Rechtsextremismus und die fließenden Grenzen zur Politik, denen man immer noch viel zu untätig gegenübersteht“, betont Bauer.