Sturm Graz gegen SV Ried, LIVE ab 14.30 Uhr

Sie reisen dank drei Siegen in Folge, zuletzt ein 3:2 gegen die Austria, mit breiter Brust an. „Wir wollen den Schwung mitnehmen“, sagte Ried-Trainer Mario Despotovic. Ziel ist eine gelungene Generalprobe vor dem Cup-Achtelfinale beim LASK, und das am Anfang von drei Auswärtspartien in Folge. In das 100. Pflichtspielduell der beiden Teams geht Sturm mit dem Wissen, die jüngsten vier Aufeinandertreffen in Pflichtspielen sowie sechs Ligaheimspiele gewonnen zu haben. Ried gelang der bisher letzte Ligasieg gegen Sturm am 30. Juli 2016 zu Hause. „Wir wissen, dass wir gegen einen intensiven Gegner mit viel Qualität über die gesamte Spielzeit als Mannschaft geschlossen auftreten und alles investieren müssen“, sagte Despotovic.