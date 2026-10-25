Ein perfektes Jubiläum für den Altacher Kapitän

Magere erste Halbzeit, Glanzpunkte nach der Pause – vor allem von Altach. Und kitschig dazu. Denn Lukas Jäger, der am Freitag sein 200. Bundesligaspiel für die Rheindörfler bestritten hat, legte das entscheidende 2:1 durch Yann Massombo mustergültig auf. Den Freistoß, der zum Ausgleich führte, holte Yanis Eisschill heraus, der schon nach 21 Minuten für den verletzten Vesel Demaku ins Spiel kam. Um damit zum ersten Mal zu vielen Einsatzminuten.