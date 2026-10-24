15-Jährige bei Frontalkollision schwer verletzt

Insgesamt fünf Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Saxen (OÖ). Ein junger Autofahrer (17) kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Eine 15-jährige Mitfahrerin erlitt dabei schwere Verletzungen.
Auf der B3, Donau Bundesstraße kam es am Samstag kurz vor 14 Uhr im Ortsgebiet von Saxen zu einem schweren Verkehrsunfall im Gegenverkehr.
Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Korneuburg (NÖ) kollidierte mit seinem Pkw frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, gelenkt von einem 70-Jährigen aus Breitbrunn. Der 17-Jährige und seine 15-jährige Beifahrerin wurden nach der Erstversorgung mit leichten Verletzungen in das Landesklinikum Amstetten gebracht.
Ins Spital geflogen
Eine weitere Insassin, eine 15-jährige aus Wien, erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der notärztlichen Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler Universitätsklinikum geflogen. Der 70-Jährige und seine Beifahrerin erlitten ebenfalls leichte Verletzungen und wurden in das Landesklinikum Amstetten eingeliefert.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.