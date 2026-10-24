15-Jährige bei Frontalkollision schwer verletzt

Auf der B3, Donau Bundesstraße kam es am Samstag kurz vor 14 Uhr im Ortsgebiet von Saxen zu einem schweren Verkehrsunfall im Gegenverkehr.

Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Korneuburg (NÖ) kollidierte mit seinem Pkw frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, gelenkt von einem 70-Jährigen aus Breitbrunn. Der 17-Jährige und seine 15-jährige Beifahrerin wurden nach der Erstversorgung mit leichten Verletzungen in das Landesklinikum Amstetten gebracht.