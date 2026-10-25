Wie aus Deutschprofessor ein Thrillerautor wurde

Auf einer Fahrt nach Slowenien kam Alexander Cimzar die Idee für seinen neuen Roman – „Alpenblut“ erregt weit über die Grenzen bis nach Deutschland Aufsehen. Gleichzeitig wurde der vielseitige Klagenfurter auch mit dem Kärntner Jugendbuchpreis ausgezeichnet.
Vor ein paar Wochen haben wir in der „Krone“-Bücherecke einen neuen Kärntner Thriller vorgestellt: „Alpenblut“ von Alexander Cimzar – mittlerweile ist die 1. Auflage des düsteren, Schnappatmung verursachenden Karawanken-Krimis um Gewalt, Neonazis und Verzweiflung ausverkauft, die zweite im Druck und um den Autor herrscht bis nach Deutschland ein G’riss. Denn er wird auch schon für bedeutendere Auszeichnungen gehandelt als den Kärntner Jugendbuchpreis, den er im Herbst für sein ebenso tabuloses Obdachlosen-und Missbrauchsdrama „Auf der Straße bist du nie daheim“ gewonnen hat.
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