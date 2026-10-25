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Damit die Anlagen rundlaufen

Oberösterreich
25.10.2026 00:01
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In der Werkstätte lernt Jonas den professionellen Umgang mit unterschiedlichsten Maschinen und ...
In der Werkstätte lernt Jonas den professionellen Umgang mit unterschiedlichsten Maschinen und Anlagen.(Bild: voestalpine AG)
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Von Promotion Team

Ob Wartung, Reparatur oder technische Analysen: Als Maschinenbautechnik-Lehrling bei der voestalpine in Linz sorgt Jonas (17) dafür, dass Anlagen zuverlässig laufen und Störungen rasch behoben werden.

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Auf der Suche nach einer passenden Lehre entdeckte Jonas sein Interesse für die Maschinenbautechnik. Heute befindet er sich im dritten Lehrjahr und ist überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. „Ich lerne jeden Tag etwas Neues dazu“, erzählt er. Zu seinen Aufgaben gehören die Wartung und Reparatur von Anlagen. Tritt eine Störung auf, sind technisches Verständnis und analytisches Denken gefragt.

Gerade die Mischung aus Technik, Teamarbeit und neuen Herausforderungen begeistert ihn dabei besonders. Im Laufe seiner Ausbildung durchläuft Jonas verschiedene Module wie Drehen, Fräsen, Hydraulik und Informatik: „Man muss sich in vielen Bereichen auskennen, weil man mit ganz unterschiedlichen Anlagen und Geräten arbeitet.“

Zitat Icon

Man muss sich in vielen Bereichen auskennen, weil man mit ganz unterschiedlichen Anlagen und Geräten arbeitet.

Jonas, 17 Jahre, Maschinenbautechnik-Lehrling

Besonders spannend sind für den 17-Jährigen Einsätze außerhalb der Werkstätte, um praktische Erfahrung zu sammeln. Neben der Ausbildung entstehen wertvolle Freundschaften, und nach Dienstschluss bleibt genügend Freizeit. In Zukunft möchte er sich fachlich weiterentwickeln und vielleicht sogar die Meisterausbildung absolvieren.

LEHRE BEI DER VOESTALPINE

An den oberösterreichischen voestalpine-Standorten werden derzeit etwa 480 Nachwuchsfachkräfte ausgebildet. Rund 20 Lehrberufe stehen zur Auswahl. Alle Infos auf www.voestalpine.com/lehre

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