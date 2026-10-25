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„Krone“-Gesund-Tage

Preis: Ehepaar jubelt über nagelneuen Skoda Fabia

Oberösterreich
25.10.2026 11:25
(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

Freudentränen zum Abschluss der „Krone“-Gesund-Tage in der PlusCity: Gabriele und Hubert Hetzmannseder aus St. Stefan am Walde gewannen den Hauptpreis. Auch Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner war zu Gast und verriet ihr kleines Laster.

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Zum Finale der drei Tage ganz im Zeichen der Gesundheit gab es in der PlusCity in Pasching Freudentränen: Hunderte Besucher der „Krone“-Gesund-Tage hatten ihre Teilnahmescheine für das große Gewinnspiel abgegeben. Kein Wunder, denn der Hauptpreis konnte sich sehen lassen: Ein nagelneuer roter Škoda Fabia vom Autohaus Schatzdorfer!

Große Freude über den Hauptgewinn
Das Glück war Gabriele und Hubert Hetzmannseder aus St. Stefan am Walde hold. Sie dürfen sich über den neuen Flitzer freuen. Mustafa Kurt vom Autohaus Schatzdorfer übergab die Schlüssel, beim anschließenden Siegerfoto gab es ausschließlich glückliche Gesichter.

Starke Partner: Wolfgang Eisner (Rotes Kreuz), Plus-City-Marketingchefin Isabel Hahn und Mustafa ...
Starke Partner: Wolfgang Eisner (Rotes Kreuz), Plus-City-Marketingchefin Isabel Hahn und Mustafa Kurt vom Autohaus Schatzdorfer vor dem nagelneuen roten Škoda Fabia.(Bild: Markus Wenzel)

Doch nicht nur das große Finale sorgte für Begeisterung. Spannend und informativ waren auch die Vorträge und Workshops bei den „Krone“-Gesund-Tagen. Das Rote Kreuz zeigte, wie man im Ernstfall ein Leben rettet. Die Retter freuten sich außerdem über ihre erfolgreiche Blutspendeaktion in der PlusCity. Immerhin machten 167 Leute mit.

Frauenministerin verriet ihr kleines Laster
Prominenten Besuch gab es auch aus der Politik: Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) mischte sich unter die Besucher und hatte eine klare Botschaft: „Nehmen Sie sich die Zeit, um auf Ihre Gesundheit zu achten.“ Gerade Frauen würden häufig zuerst dafür sorgen, dass alle anderen Familienmitglieder ihre Arzttermine wahrnehmen, während die eigene Gesundheit auf der Strecke bleibe.

Ministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) frischte Kennt- nisse in der Ersten Hilfe auf.
Ministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) frischte Kennt- nisse in der Ersten Hilfe auf.(Bild: Markus Wenzel)

Wie hält sich die neue starke Frau an der Spitze der SPÖ selbst fit? Mit kurzen Laufeinheiten unter der Woche und viel Bewegung an der frischen Luft am Wochenende. Und auch ein kleines Laster verriet sie der „Krone“: „Ich habe ein Laster und das ist dieses Gummi-Klumpert, also Gummibärli und Ähnliches.“

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