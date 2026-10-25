Preis: Ehepaar jubelt über nagelneuen Skoda Fabia

Frauenministerin verriet ihr kleines Laster

Prominenten Besuch gab es auch aus der Politik: Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) mischte sich unter die Besucher und hatte eine klare Botschaft: „Nehmen Sie sich die Zeit, um auf Ihre Gesundheit zu achten.“ Gerade Frauen würden häufig zuerst dafür sorgen, dass alle anderen Familienmitglieder ihre Arzttermine wahrnehmen, während die eigene Gesundheit auf der Strecke bleibe.