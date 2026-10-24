Gemeinsamer Einsatz für den Achtalweg

Der Landtagsabgeordnete Guido Flatz und der Bregenzer Vizebürgermeister Roland Frühstück (beide ÖVP) begrüßen den Schritt, den Achtalweg wieder durchgängig begehbar zu machen, und betonen die Bedeutung des Wegenetzes als wertvollen Naherholungsraum der Region. Für das Frühjahr ist ein großer, gemeindeübergreifender Aktionstag geplant: Angrenzende Kommunen wollen den Weg gemeinsam von Gestrüpp befreien und eine einheitliche Beschilderung anbringen, die auch über bestehende Gefahren aufklärt.