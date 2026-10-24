Gemeinsamer Einsatz für den Achtalweg

Der beliebte Achtalweg soll künftig wieder durchgehend für Wanderer und Spaziergänger sicher nutzbar sein. Derzeit führen Mitarbeiter der Bauhöfe Langen und des Forsthofs Bregenz in Abstimmung mit den Natura-2000-Gebietsbetreuern erste Sicherungsarbeiten durch.
Der Landtagsabgeordnete Guido Flatz und der Bregenzer Vizebürgermeister Roland Frühstück (beide ÖVP) begrüßen den Schritt, den Achtalweg wieder durchgängig begehbar zu machen, und betonen die Bedeutung des Wegenetzes als wertvollen Naherholungsraum der Region. Für das Frühjahr ist ein großer, gemeindeübergreifender Aktionstag geplant: Angrenzende Kommunen wollen den Weg gemeinsam von Gestrüpp befreien und eine einheitliche Beschilderung anbringen, die auch über bestehende Gefahren aufklärt.
Obwohl der Weg zu einer vollständigen Wiedereröffnung noch Abstimmung erfordert, zeigen sich die beiden Politiker zuversichtlich. Das gemeinsame Ziel bleibe, das Naturjuwel Achtal auf möglichst naturnahe Weise wieder lückenlos erlebbar zu machen.
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