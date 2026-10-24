Rapid ist für Austria-Coach Mader das Nonplusultra

Nicht kleiner machen

Und Lustenau? „Wir dürfen uns nicht kleiner machen, als wir sind“, sind sich Trainer Markus Mader und Verteidiger Fabian Gmeiner einig. Das bedeutet, dass die Austria viel mutiger auftreten will als zuletzt gegen den LASK. „Da hatten wir zu viel Respekt vor den großen Namen und haben uns nach vorne zu wenig zugetraut“, will Mader aus der 0:4-Pleite seine Lehren ziehen. Allerdings räumt der Lustenau-Trainer ein: „Rapid ist derzeit das Nonplusultra. Sie spielen einen geilen Fußball und sind im totalen Flow.“