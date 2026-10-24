Ebersold sicherte Altach mit Traumtor einen Punkt

In die lange Kreuzecke

Die Partie blieb vorerst offen, kurz vor der Pause traf die Austria aber dann doch – Cordes köpfte nach einem Eckball ein (39.). Bis zum Ende der regulären Spielzeit kämpfte Altach dann, wurde aber selten gefährlich. Bis zur zweiten Minute der Nachspielzeit. Erst klärte Austria-Torfrau Pal den Schuss von Luca Scheel. Der Abpraller landete bei Nayana Ebersold an der Strafraumgrenze. Die 19-Jährige fackelte nicht und schlenzte die Kugel in die lange Kreuzecke. Und wurde dann von ihren jubelnden Teamkolleginnen quasi begraben.