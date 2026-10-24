Ebersold sicherte Altach mit Traumtor einen Punkt

Die Frauen des SCR Altach holten bei den übermächtigen Veilchen einen Punkt, Nayana Ebersold traf in der Nachspielzeit. Trotzdem mussten die Altacherinnen eine Hiobsbotschaft verkraften, Goalgetterin Petra Mikulica verletzte sich früh.
Alles hatte für die Altacherinnen schon nach einer Niederlage bei den Veilchen ausgesehen, in der Nachspielzeit sorgte das Team von Coach Leandro Simonelli aber noch für ein riesiges Ausrufezeichen. Die Gäste kamen gut in die Partie, mussten dann aber gleich einen ziemlichen Schock verkraften – Petra Mikulica, die Topscorerin der Liga, musste schon nach 14 Minuten verletzt vom Platz.
In die lange Kreuzecke
Die Partie blieb vorerst offen, kurz vor der Pause traf die Austria aber dann doch – Cordes köpfte nach einem Eckball ein (39.). Bis zum Ende der regulären Spielzeit kämpfte Altach dann, wurde aber selten gefährlich. Bis zur zweiten Minute der Nachspielzeit. Erst klärte Austria-Torfrau Pal den Schuss von Luca Scheel. Der Abpraller landete bei Nayana Ebersold an der Strafraumgrenze. Die 19-Jährige fackelte nicht und schlenzte die Kugel in die lange Kreuzecke. Und wurde dann von ihren jubelnden Teamkolleginnen quasi begraben.
Altach rutschte trotz des unerwarteten Punktes auf Tabellenplatz fünf ab, am nächsten Spieltag wartet am mit St. Pölten die nächste Herkulesaufgabe.
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