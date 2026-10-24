Bregenz verschenkte zwei Punkte in Salzburg

Dann hätte Araki eigentlich auf 2:0 stellen müssen. Nach einem Querpass von Landsmann Atsushi Zaizen kam der Japaner völlig frei vier Meter vor dem Lieferinger Tor zum Abschluss – jagte die Kugel aber in die Wolken. Bregenz führte, aber die jungen Salzburger wurden stärker, schnürten die Gäste immer mehr in der eigenen Hälfte ein. Die Vorarlberger kamen weiter zu Chancen, aber auch Lucas Dantas vergab nach einem Eckball aus kürzester Distanz (36.). Fünf Minuten später hielt SW-Keeper Peter Aizawa die Führung fest, der Japaner klärte stark gegen Moser.