Bregenzer bauen neues „Between“ und Skaterpark

Da der alte Skaterplatz wegen des geplanten Parkhauses weichen muss, ist im Außenbereich des neuen Jugendzentrums sind ein neuer Skatepark sowie eine Multisportanlage vorgesehen. „Ich habe den Jugendlichen versprochen, dass sie bei der Planung der Anlage mitreden dürfen. Zudem wird das Parkhaus erst dann gebaut, wenn der neue Platz fertig ist“, sagte Bürgermeister Michael Ritsch im Gespräch mit der „Krone“.