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Warum ist das Wasserstoffauto kein Thema mehr?

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24.10.2026 07:00
Noch vor zehn Jahren galten Wasserstoffautos als zukunftsfähig. Das hat sich geändert: 2025 ...
Noch vor zehn Jahren galten Wasserstoffautos als zukunftsfähig. Das hat sich geändert: 2025 schloss die OMV die letzte Wasserstofftankstelle in Österreich.(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von Christian Mähr
Von Christian Mähr

Die Zukunft des Fahrens scheint festzustehen, Elektroautos sind auf der Überholspur. „Krone“-Wissenschaftsexperte Dr. Christian Mähr plädiert dennoch dafür, die Brennstoffzelle nicht ganz außer Acht zu lassen.

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Im Jahr 2025 lag der Anteil reiner E-Antriebe in der EU bei 17 Prozent. Er wird weiter steigen. Warum? Klar, das Konzept ist bestechend einfach. Man hat eine Batterie, die irgendwo im Fahrzeug eingebaut ist, wo sie ebenso wenig auffällt wie das Differenzialgetriebe. Kurz: Die Batterie geht den Besitzer im Prinzip nichts an, er muss sie nur laden.

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