Warum ist das Wasserstoffauto kein Thema mehr?

Im Jahr 2025 lag der Anteil reiner E-Antriebe in der EU bei 17 Prozent. Er wird weiter steigen. Warum? Klar, das Konzept ist bestechend einfach. Man hat eine Batterie, die irgendwo im Fahrzeug eingebaut ist, wo sie ebenso wenig auffällt wie das Differenzialgetriebe. Kurz: Die Batterie geht den Besitzer im Prinzip nichts an, er muss sie nur laden.