Bregenz will Jungbullen möglichst früh entschärfen

Nach drei sieglosen Spielen in Serie will SW Bregenz endlich wieder zurück auf die Siegerstraße. Was aber nicht einfach wird, die Festspielstädter haben einige Ausfälle zu verkraften. Trotzdem will man die Jungbullen gar nicht erst ins Spiel kommen lassen.
Seit drei Spielen sind die Bregenzer nun schon ohne Sieg, das ließ sie in der Tabelle aus den Top fünf bis auf Platz zehn abrutschen. Es läuft nicht mehr rund, vor allem, was die Offensivabteilung betrifft – nur ein Tor aus den letzten drei Spielen, die letzten zwei davon ohne.
Viele Ausfälle
Das heute (15.30) bei den Salzburger Jungbullen zu ändern, wird außerdem gar nicht so einfach. Topscorer Anteo Fetahu wurde zuletzt gegen Amstetten wegen einer Tätlichkeit für zwei Spiele gesperrt. Mit Le’Sean Sealey fehlt ein weiterer Mittelstürmer wegen eines Muskelfaserrisses. Auch Offensivmann Nicolas Rossi wird weiterhin fehlen. Weiters fallen mit Henrique Torelli (Knöchel) und Daniel Au Yeong (Muskelprobleme) zwei Defensivleute wegen Verletzungen aus.
„Die Verletzungen sind natürlich nicht optimal, aber unser Kader ist groß und hat Qualität“, sagt Sportkoordinator Patrick Schneider. Entschärft werden müsse Liefering sowieso früher, meint er weiter. „Wir erwarten eine Wundertüte, die man nicht spielen lassen sollte, sonst kann das schlimm ausgehen. Wir müssen versuchen, ihnen früh den Schneid abzukaufen. Wir sollten dieses Spiel gewinnen – aber mit einem Punkt dürfen wir wohl auch nicht unzufrieden sein.“
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