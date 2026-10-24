Wie Einsatzkräfte für den Extremfall trainieren

Wer im Ernstfall richtig handeln will, muss nicht nur die eigene Belastung beherrschen, sondern auch die Abläufe der anderen Organisationen kennen. Wenn Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste und Behörden Hand in Hand arbeiten, entscheidet gegenseitiges Vertrauen über den Erfolg des Einsatzes. Der FIES-Kurs stärkt dieses Zusammenspiel, damit die Koordination selbst unter Höchstbelastung reibungslos funktioniert.

Wertvolle Erfahrungen gesammelt

Insgesamt waren rund 230 Personen in den diesjährigen Kurs eingebunden. Ein besonderer Dank richtete Landesrat Gantner (ÖVP) am Ende des Trainings an das Organisationsteam und alle Mitwirkenden: „Eine so intensive und praxisnahe Ausbildung braucht sorgfältige Vorbereitung und viele engagierte Menschen im Hintergrund. Mit diesem Einsatz werden die Voraussetzungen geschaffen, dass unsere Führungskräfte wertvolle Erfahrungen für den Ernstfall sammeln können.“