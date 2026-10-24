Betrunkener Afghane klettert auf Streifenwagen

Ein völlig entgleister Polizeieinsatz im benachbarten St. Gallen (Schweiz) endete am Freitagabend mit Verletzten und einer Festnahme: Ein aggressiver 18-Jähriger stieg auf die Motorhaube eines Streifenwagens, bedrohte die Beamten und prügelte im Krankenhaus weiter.
Der stark betrunkene Mann war kurz nach 22.15 Uhr zunächst mit einer abgebrochenen Glasflasche in der Hand mehreren Jugendlichen hinterhergerannt. Als die alarmierte Patrouille eintraf, kletterte der Randalierer auf die Motorhaube des Polizeiautos, beschimpfte die Einsatzkräfte und bedrohte sie, ehe er zu Boden gerungen werden konnte. Der junge Mann, dessen Gesundheitszustand bedenklich war, wurde ins Spital gebracht.
Mitarbeiter gebissen
Selbst im Krankenhaus beruhigte sich die Lage nicht. Dort biss der 18-Jährige einen Sicherheitsmitarbeiter in den Ellenbogen und schlug nach den Beamten. Ein 33-jähriger Polizist wurde dabei leicht verletzt. Ein Alkoholtest ergab bei dem Randalierer knapp 2,9 Promille (1,45 mg/l). Nach der medizinischen Begutachtung wanderte er direkt in Gewahrsam. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte.
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