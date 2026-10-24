Betrunkener Afghane klettert auf Streifenwagen

Mitarbeiter gebissen

Selbst im Krankenhaus beruhigte sich die Lage nicht. Dort biss der 18-Jährige einen Sicherheitsmitarbeiter in den Ellenbogen und schlug nach den Beamten. Ein 33-jähriger Polizist wurde dabei leicht verletzt. Ein Alkoholtest ergab bei dem Randalierer knapp 2,9 Promille (1,45 mg/l). Nach der medizinischen Begutachtung wanderte er direkt in Gewahrsam. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte.