Neue Einsatzfahrzeuge für Dornbirns Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Dornbirn rüstet weiter auf. Nach der feierlichen Fahrzeugweihe stehen den Einsatzkräften zwei neue Modelle zur Verfügung, um Einsätze im Stadtgebiet und den angrenzenden Bezirken noch präziser zu bewältigen.
Ein neues Mehrzweckfahrzeug bringt ab sofort moderne Technik an den Einsatzort. Es dient der Einsatzleitung bei Gefahrgutunfällen und führt spezialisierte Gasmessgeräte sowie eine Drohne mit. Damit unterstützt die Dornbirner Mannschaft künftig auch die Nachbarbezirke Bregenz und Dornbirn bei Messungen oder bei Einsätzen aus der Luft. Zudem ersetzt eine neue Drehleiter ihr Vorgängermodell, das nach 29 Jahren im Dienst ausgemustert wird.
Landesrat Christian Gantner lobte bei der feierlichen Fahrzeugsegnung das Engagement der Feuerwehrleute: „Das beste Werkzeug ist immer nur so gut wie derjenige, der es bedient.“ Die Investition trifft auf eine stark geforderte Truppe. Die größte Feuerwehr des Landes zählt aktuell 214 aktive Mitglieder sowie 27 Jugendliche im Nachwuchs. Nach 797 Einsätzen im vergangenen Jahr rückten die Ehrenamtlichen im laufenden Jahr bereits 441 Mal aus.
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