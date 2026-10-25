Neue Einsatzfahrzeuge für Dornbirns Feuerwehr

Ein neues Mehrzweckfahrzeug bringt ab sofort moderne Technik an den Einsatzort. Es dient der Einsatzleitung bei Gefahrgutunfällen und führt spezialisierte Gasmessgeräte sowie eine Drohne mit. Damit unterstützt die Dornbirner Mannschaft künftig auch die Nachbarbezirke Bregenz und Dornbirn bei Messungen oder bei Einsätzen aus der Luft. Zudem ersetzt eine neue Drehleiter ihr Vorgängermodell, das nach 29 Jahren im Dienst ausgemustert wird.