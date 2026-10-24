Lkw kippte auf schmaler Waldstraße um

Auf einer schmalen Waldstraße bei der Stellenalpe in Egg ist am Freitagvormittag ein Lkw verunglückt. Das Fahrzeug geriet zwischen der Vorderen und Hinteren Stellenalpe über das Bankett und kippte um. Der Fahrer blieb dabei unverletzt und konnte selbst den Notruf absetzen.
Die Feuerwehr Egg, die kurz nach 10 Uhr alarmiert wurde, rückte mit neun Einsatzkräften aus. Sie fing austretende Betriebsstoffe auf und unterstützte ein Abschleppunternehmen bei der Bergung. Unter dem Einsatz von Seilwinden verliefen die Bergungsarbeiten problemlos. Der Einsatz dauerte insgesamt rund vier Stunden.
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