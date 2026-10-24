Hittisauer Florianijünger eilen Nachbarn zur Hilfe

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Das Gebäude wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen und brannte innen stark aus. Um an die letzten hartnäckigen Glutnester heranzukommen, musste das Dach schließlich mit einem Bagger abgetragen werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei vorläufig auf eine mittlere sechsstellige Summe. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar, die Kriminalpolizei Kempten hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.