Rapid-Express rollt weiter: Lustenau chancenlos

Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup schenkte erwartungsgemäß jener Startelf das Vertrauen, die auch zuletzt beim 3:1-Sieg gegen Hartberg begonnen hatte. Und wie gegen die Steirer starteten die Hausherren vor 21.379 Zuschauern nach Maß, obwohl Petter Nosa Dahl bei der ersten Chance noch zu schwach abschloss (4.). Dieser leitete wenig später mit einer Direktweiterleitung auf Kara nach Demir-Zuspiel über die Abwehr die Führung ein. Die Solospitze der Grün-Weißen hatte keine Mühe, zu vollenden. Den Doppelschlag perfekt machte der aufgerückte Cvetkovic, nachdem Tonni Adamsen quergelegt hatte.