Lawinen, Krisen, Ernstfall: 166 Rekruten angelobt

Neben zahlreichen Angehörigen wohnten auch Vertreter der Landespolitik dem Festakt bei. „Die Verantwortung für unsere Sicherheit können wir nicht outsourcen, wir müssen unseren eigenen Fähigkeiten mehr zutrauen und sie stärken“, betonte Landeshauptmann Markus Wallner. Das Hochgebirgs-Jägerbataillon 23 nimmt in der Region eine wichtige Rolle ein: Im Winter stellen seine Soldaten den Lawineneinsatzzug für Vorarlberg und Tirol und arbeiten im Ernstfall eng mit Gemeinden, Feuerwehren und Rettungsorganisationen zusammen.