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Treuegelöbnis

Lawinen, Krisen, Ernstfall: 166 Rekruten angelobt

Vorarlberg
24.10.2026 18:55
Die größte Angelobung des Jahres in Vorarlberg ging am Freitag in Meiningen über die Bühne.
Die größte Angelobung des Jahres in Vorarlberg ging am Freitag in Meiningen über die Bühne.(Bild: 7PRO.TV)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Auf dem Sportplatz in Meiningen haben am Freitag 166 Rekruten aus Vorarlberg und Tirol – darunter sieben Frauen – bei der größten Angelobung des Jahres im Land ihr Treuegelöbnis abgelegt. Die Soldaten gehören zum Hochgebirgs-Jägerbataillon 23 sowie zur Militärmusik Vorarlberg.

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Neben zahlreichen Angehörigen wohnten auch Vertreter der Landespolitik dem Festakt bei. „Die Verantwortung für unsere Sicherheit können wir nicht outsourcen, wir müssen unseren eigenen Fähigkeiten mehr zutrauen und sie stärken“, betonte Landeshauptmann Markus Wallner. Das Hochgebirgs-Jägerbataillon 23 nimmt in der Region eine wichtige Rolle ein: Im Winter stellen seine Soldaten den Lawineneinsatzzug für Vorarlberg und Tirol und arbeiten im Ernstfall eng mit Gemeinden, Feuerwehren und Rettungsorganisationen zusammen.

Die Militärmusik spielte auf.
Die Militärmusik spielte auf.(Bild: 7PRO.TV)
Meiningen wurde zum Schauplatz für den Festakt.
Meiningen wurde zum Schauplatz für den Festakt.(Bild: VLK)
Vorarlbergs Militärkommandant Georg Dialer.
Vorarlbergs Militärkommandant Georg Dialer.(Bild: 7PRO.TV)
Unter den Ehrengästen befand sich auch Bischof Benno Elbs (r.).
Unter den Ehrengästen befand sich auch Bischof Benno Elbs (r.).(Bild: 7PRO.TV)
Es war die größte Angelobung des Jahres.
Es war die größte Angelobung des Jahres.(Bild: 7PRO.TV)
Die rot-weiß-rote Flagge wurde gehisst.
Die rot-weiß-rote Flagge wurde gehisst.(Bild: 7PRO.TV)

Eine Leistungsschau des Bataillons umrahmte die Feierlichkeit. Den feierlichen Schlusspunkt bildete der Große Österreichische Zapfenstreich, den die Militärmusik Vorarlberg spielte.

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