Lawinen, Krisen, Ernstfall: 166 Rekruten angelobt

Auf dem Sportplatz in Meiningen haben am Freitag 166 Rekruten aus Vorarlberg und Tirol – darunter sieben Frauen – bei der größten Angelobung des Jahres im Land ihr Treuegelöbnis abgelegt. Die Soldaten gehören zum Hochgebirgs-Jägerbataillon 23 sowie zur Militärmusik Vorarlberg.
Neben zahlreichen Angehörigen wohnten auch Vertreter der Landespolitik dem Festakt bei. „Die Verantwortung für unsere Sicherheit können wir nicht outsourcen, wir müssen unseren eigenen Fähigkeiten mehr zutrauen und sie stärken“, betonte Landeshauptmann Markus Wallner. Das Hochgebirgs-Jägerbataillon 23 nimmt in der Region eine wichtige Rolle ein: Im Winter stellen seine Soldaten den Lawineneinsatzzug für Vorarlberg und Tirol und arbeiten im Ernstfall eng mit Gemeinden, Feuerwehren und Rettungsorganisationen zusammen.
Eine Leistungsschau des Bataillons umrahmte die Feierlichkeit. Den feierlichen Schlusspunkt bildete der Große Österreichische Zapfenstreich, den die Militärmusik Vorarlberg spielte.
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