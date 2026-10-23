Bregenzer Stadtpolizei bekommt neues Zuhause

Damit für die Stadtpolizei genügend Platz ist, müssen zunächst die Mitarbeiter der städtischen IT-Abteilung ins zweite Obergeschoss des Magazins 4 übersiedeln. Die dadurch frei werdenden Flächen im Altbau des Bürgerhauses übernimmt dann die Stadtpolizei für ihren internen Dienstbetrieb. Wer in Zukunft ein Anliegen hat, ein Fundstück abgeben oder eine Anzeige erstatten möchte, findet die zentrale Anlaufstelle direkt im Erdgeschoss des Bürgerhaus-Neubaus.