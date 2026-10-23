Bregenzer Stadtpolizei bekommt neues Zuhause

Für die Bregenzer Stadtpolizei öffnet sich ein neues Kapitel: Die Hüter des Gesetzes verlassen ihren bisherigen Standort in der Bahnhofstraße und ziehen ins Rathaus. Den entsprechenden Projektbeschluss hat die Bregenzer Stadtvertretung am Donnerstagabend durchgewunken.
Damit für die Stadtpolizei genügend Platz ist, müssen zunächst die Mitarbeiter der städtischen IT-Abteilung ins zweite Obergeschoss des Magazins 4 übersiedeln. Die dadurch frei werdenden Flächen im Altbau des Bürgerhauses übernimmt dann die Stadtpolizei für ihren internen Dienstbetrieb. Wer in Zukunft ein Anliegen hat, ein Fundstück abgeben oder eine Anzeige erstatten möchte, findet die zentrale Anlaufstelle direkt im Erdgeschoss des Bürgerhaus-Neubaus.
Auf Dauer eine kostengünstigere Lösung
Bürgermeister Michael Ritsch betont die Vorteile der Standortentscheidung: „Mit der Übersiedlung der Stadtpolizei in den Rathausbezirk nutzen wir bestehende städtische Räumlichkeiten effizienter und schaffen eine langfristig wirtschaftliche Lösung. Durch die Aufgabe des bisherigen Standorts in der Bahnhofstraße können wir die Voraussetzungen für einen modernen und funktionalen Polizeistandort schaffen.“
„Mit dem Umzug erhält die Stadtpolizei einen passenden Platz im Rathausbezirk und die Zusammenarbeit innerhalb der Stadtverwaltung wird weiter gestärkt“, ergänzt Vizebürgermeister Roland Frühstück. Gerade in Zeiten der Konsolidierung sei es wichtig, bestehende städtische Räumlichkeiten bestmöglich zu nutzen und externe Mietkosten nachhaltig zu reduzieren.
Bis der neue Polizeistandort komplett bezugsfertig ist, dauert es allerdings noch etwas: Die Umbau- und Adaptierungsarbeiten sollen bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Die Zuständigen der Dienststelle Hoch- und Tiefbau bezifferten die Gesamtkosten des Projekts auf rund 1,18 Millionen Euro brutto.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.