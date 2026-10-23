Polit-Posse um unbeliebte Öffi-Tariferhöhungen

Vorarlbergs Grünen-Klubobmann Daniel Zadra hält nach medial verbreiteten Vorwürfen an seiner Kritik an den neuen Öffi-Tarifen fest. Er hätte den aktuellen Erhöhungen niemals zugestimmt, lässt er ausrichten.
Was hat ein vor eineinhalb Jahren ausgeschiedener Mobilitätslandesrat mit den aktuellen Tariferhöhungen der Vorarlberger Öffis zu tun? Laut „Vorarlberger Nachrichten“ beziehungsweise „Wirtschaftspresseagentur“ (wpa) so einiges. Diese haben über einen internen Bericht von VVV-Geschäftsführer Christian Hillbrand berichtet, aus dem hervorgehe, dass der VVV-Aufsichtsrat unter Zadras Vorsitz Vorschläge für Tarifänderungen beauftragt hätte. Somit könnte man die aktuellen Tariferhöhungen auf Zadra zurückführen, lautete die Schlussfolgerung.
Das wollte der Ex-Landesrat nicht auf sich sitzen lassen. Er zählt zu jenen Politikern, die die Tariferhöhungen unter dem aktuellen Verkehrslandesrat Christof Bitschi (FPÖ) scharf kritisieren. Die Tarife würden niemanden dazu animieren, auf die Öffis umzusteigen, sondern abschreckend wirken. Dass man ihm nun diese Erhöhungen „umhängen“ will, zeuge davon, wie sehr Kritik schmerzen könne.
„Niemand hat mit mir geredet“
Zadra betont, dass weder die wpa noch die „Vorarlberger Nachrichten“ vor der Veröffentlichung des entsprechenden Berichts mit ihm gesprochen hätten. „Es stimmt, dass damals ein Auftrag erging, sich die Tarife generell anzuschauen. Mir ging es vor allem darum, mehr Menschen zum Umstieg auf die Öffis zu bringen. Und ja, es ging auch darum, wie man für die Öffis mehr Geld einnehmen könnte. Als allerdings das Ergebnis dieses Auftrags dann auf dem Tisch lag, war ich schon nicht mehr in der Verantwortung“, erklärt er im Gespräch mit der „Krone“. Damals, vor rund eineinhalb Jahren, tauschte die ÖVP ihren Koalitionspartner aus, die Grünen sind seitdem in der Opposition. „Ich hätte der Tarifreform in dieser Form niemals zugestimmt. Ich war bass erstaunt, als ich die neuen Tarife zum ersten Mal gesehen habe, das war im März dieses Jahres.“
Vorgestellt wurden diese übrigens von Bitschi, der sich nun doch ein wenig wundern muss, dass nicht er, sondern sein Vorgänger für die Vorgänge beim VVV zuständig sein soll.
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