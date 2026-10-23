Polit-Posse um unbeliebte Öffi-Tariferhöhungen

„Niemand hat mit mir geredet“

Zadra betont, dass weder die wpa noch die „Vorarlberger Nachrichten“ vor der Veröffentlichung des entsprechenden Berichts mit ihm gesprochen hätten. „Es stimmt, dass damals ein Auftrag erging, sich die Tarife generell anzuschauen. Mir ging es vor allem darum, mehr Menschen zum Umstieg auf die Öffis zu bringen. Und ja, es ging auch darum, wie man für die Öffis mehr Geld einnehmen könnte. Als allerdings das Ergebnis dieses Auftrags dann auf dem Tisch lag, war ich schon nicht mehr in der Verantwortung“, erklärt er im Gespräch mit der „Krone“. Damals, vor rund eineinhalb Jahren, tauschte die ÖVP ihren Koalitionspartner aus, die Grünen sind seitdem in der Opposition. „Ich hätte der Tarifreform in dieser Form niemals zugestimmt. Ich war bass erstaunt, als ich die neuen Tarife zum ersten Mal gesehen habe, das war im März dieses Jahres.“