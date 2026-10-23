Das ist Österreichs Dialekt-Jugendwort des Jahres

Das ORF-Format „checkstdu“ hat erstmals das Dialekt-Jugendwort des Jahres gesucht. Am Freitag wurde der Gewinner gekürt ...
Sieger wurde das Wort „krocha“. Es wird als Adjektiv verwendet und verdeutlicht, dass etwas sehr gut ist. Nicht zu verwechseln mit dem „Krocha“, der einst Diskotheken unsicher machte.
Aufgerufen zur Wahl hatte der ORF Young-Audience-Kanal „orf.checkstdu“. Dort geht Host Fabian Kotschwar, der auch als Ö3-Moderator in Erscheinung tritt, Phänomenen der deutschen (Jugend-)Sprache nach.
Instagram-Video: Das ist das Dialekt-Jugendwort des Jahres gekürt
„Vulle Hüsn“ und „Servas Mauna“ schafften es in die Top 3
Auf die Shortlist schafften es auf Basis von Likes zu User-Vorschlägen auf Instagram, Youtube Shorts und TikTok zudem „Vulle Hüsn“ und „Servas Mauna“.
Auf Instagram checkt Host Fabian Kotschwar auf humorvolle Art und Weise die deutsche Sprache. Dabei werden immer wieder lustige Videos mit Wortmeldungen von Usern eingebaut.
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