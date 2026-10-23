Lafer blickt „zuversichtlich ins nächste Jahr“

Lafer noch nicht „ganz gesund“, aber positiv gestimmt

Die Behandlung wird den beliebten Fernsehkoch noch eine Weile begleiten. Dennoch sieht er inzwischen wieder Anlass, neuen Mut zu schöpfen. „Es ist natürlich noch nicht so weit, dass ich ganz gesund bin. Aber ich kann sehr zuversichtlich ins nächste Jahr blicken“, erklärte Lafer nun.