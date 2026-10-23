Lafer blickt „zuversichtlich ins nächste Jahr“

Johann Lafer hat in einem Interview ein positives Gesundheits-Update gegeben. „Es geht mir besser, viel besser“, erklärte der 69-Jährige, der im Frühjahr seine Krebserkrankung öffentlich gemacht hatte. Nach einer belastenden Chemotherapie wird der Starkoch inzwischen mit einer Immuntherapie behandelt.
In einem Interview mit dem „Spiegel“ berichtete Lafer nun von einer spürbaren Verbesserung seines Gesundheitszustands und verriet, dass er vorsichtig optimistisch in die Zukunft blicke.
„Geht mir besser, viel besser“
„Es geht mir besser, viel besser“, sagte Lafer über die Wirkung der neuen Behandlung. Die vorangegangene Chemotherapie sei für ihn hingegen „nicht ganz so einfach“ gewesen. „Ich glaube schon, dass ich bis jetzt vieles richtig gemacht habe“, räumte Lafer ein.
Die Diagnose Lymphdrüsenkrebs hatte Lafer bereits vor rund zweieinhalb Jahren erhalten. Öffentlich machte er seine Erkrankung im Mai, nachdem sein verändertes Erscheinungsbild bei einem Auftritt im ZDF-„Fernsehgarten“ für Aufmerksamkeit gesorgt hatte. Im Juli folgte eine weitere erschütternde Nachricht: Der Krebs hatte bereits gestreut.
Bei einer Immuntherapie wird das körpereigene Abwehrsystem gezielt dabei unterstützt, Krebszellen zu erkennen und zu bekämpfen.
Lafer noch nicht „ganz gesund“, aber positiv gestimmt
Die Behandlung wird den beliebten Fernsehkoch noch eine Weile begleiten. Dennoch sieht er inzwischen wieder Anlass, neuen Mut zu schöpfen. „Es ist natürlich noch nicht so weit, dass ich ganz gesund bin. Aber ich kann sehr zuversichtlich ins nächste Jahr blicken“, erklärte Lafer nun.
Auch eine kleine Verbesserung im Alltag bedeutet ihm viel: Lafer freut sich darüber, dass er wieder besser schmecken kann, wie er zudem verriet.
Krebserkrankung ist große Belastung
Gleichzeitig verschwieg er im Gespräch nicht, wie sehr die Krankheit seine Gedanken und Gefühle beeinflusst. Besonders die Vorstellung, wertvolle Zeit mit seiner Familie zu verlieren, belastet ihn. „Die grenzenlose Euphorie, die Motivation, die ins Unbegrenzte geht, bekommt eine Begrenzung“, beschrieb er seine Erfahrungen.
Seit 1990 ist Lafer mit seiner Frau Silvia verheiratet. Das Paar hatte sich bereits 1983 kennengelernt und hat zwei gemeinsame, bereits erwachsene Kinder.
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