Israel will Westjordanland „vollständig abriegeln“

Israels Armee sagte, Sicherheitskräfte hätten die beiden mutmaßlichen Angreifer getötet. Netanyahu sprach den „heldenhaften Kämpfern“ seine Anerkennung aus und wünschte den Verletzten eine schnelle Genesung, wie es in seiner Erklärung weiter hieß. Er habe das Militär angewiesen, einen Sperrgürtel um die Stadt Hebron zu errichten und sich ab dem heutigen Freitag auf eine „vollständige Abriegelung des gesamten Westjordanlandes“ vorzubereiten. In Gruppen des Onlinedienstes Telegram hieß es, dass in der Region bereits viele Kontrollpunkte geschlossen seien. Es gebe auch „umfangreiche Verhaftungswellen“. „Wir werden die Hamas-Terroristen und ihre Auftraggeber überall und jederzeit verfolgen“, versicherte der israelische Regierungschef.