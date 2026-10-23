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14 Busse beschädigt?

Schüler: „Wir haben dort nur Burger gegessen“

Salzburg
23.10.2026 15:30
Albus betreibt Busflotte in Salzburg und parkt teils in Eugendorf (Symbolbild)
Albus betreibt Busflotte in Salzburg und parkt teils in Eugendorf (Symbolbild)(Bild: Susi Berger)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Vier Schüler (14, 15) sollen im April und im Juni insgesamt 14 Busse der Firma Albus beim Abstellplatz im Salzburger Eugendorf beschädigt haben. Doch beim Prozess im Salzburger Landesgericht betonen die bislang unbescholtenen Jugendlichen: „Wir haben nichts kaputt gemacht.“ Die Richterin verkündete Freisprüche.

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Vier erst 14 Jahre junge Jugendliche – allesamt Schüler unterschiedlicher höheren Schulen – sitzen am Freitag vor der Richterin des Salzburger Landesgerichtes. Dahinter finden sich die Eltern sowie eine Schulklasse samt Lehrer, die einen Einblick in den Justiz-Alltag erhalten wollen.

Rund 6000 Euro Schaden
Schwere Sachbeschädigung lautet der Vorwurf der Anklage: Die Jugendlichen sollen an zwei unterschiedlichen Tagen im April und im Juni 2026 insgesamt 14 Busse der Firma Albus bei deren Abstellplatz in Eugendorf beschädigt haben.

Wie? Durch das Versprühen von Feuerlöschern, das Stehlen von Notfallhammern und das Einschlagen von Fensterscheiben. Schadenssumme: etwas mehr als 6000 Euro. Doch die drei Verteidiger der Jugendlichen fordern unisono sofort einen Freispruch: „Unter den Jugendlichen ist allgemein bekannt, dass die Busse dort immer offen stehen. Die Jugendlichen haben dort nichts strafrechtlich relevantes getan.“ Tatsächlich sagen alle vier bislang völlig unbescholtenen Jugendlichen das Gleiche: „Wir haben dort nur einen Burger gegessen. Wir haben nichts kaputt gemacht.“ Einig sind sich auch alle Schüler, dass der Strafantrag der Staatsanwaltschaft ein „Schock“ und „einfach nur arg“ ist.

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Doch was sind die Beweise der Staatsanwaltschaft? Zwei DNA-Spuren von zwei angeklagten Jugendlichen, gefunden jeweils auf einer Alu-Dose im Inneren eines Busses. Verteidiger Hellmut Prankl zitiert sogar aus dem Polizei-Bericht folgenden Satz: „Die Spuren konnten nicht in Verbindung zu einzelnen Personen gebracht werden.“ Dennoch forderte die Anklägerin eine Bestrafung. Die Richterin verkündete aber glatte Freisprüche für alle vier Schüler – nicht rechtskräftig. 

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