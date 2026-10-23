Schüler: „Wir haben dort nur Burger gegessen“

Wie? Durch das Versprühen von Feuerlöschern, das Stehlen von Notfallhammern und das Einschlagen von Fensterscheiben. Schadenssumme: etwas mehr als 6000 Euro. Doch die drei Verteidiger der Jugendlichen fordern unisono sofort einen Freispruch: „Unter den Jugendlichen ist allgemein bekannt, dass die Busse dort immer offen stehen. Die Jugendlichen haben dort nichts strafrechtlich relevantes getan.“ Tatsächlich sagen alle vier bislang völlig unbescholtenen Jugendlichen das Gleiche: „Wir haben dort nur einen Burger gegessen. Wir haben nichts kaputt gemacht.“ Einig sind sich auch alle Schüler, dass der Strafantrag der Staatsanwaltschaft ein „Schock“ und „einfach nur arg“ ist.