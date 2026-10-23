Freund erwürgt, unter Bett versteckt: Lebenslang!

War er zurechnungsfähig? „Ja“

Am Schluss kommt auch der Gerichtspsychiater zu Wort. Er spricht von einer zerstörten Familie des Angeklagten und einer fehlenden Integration in ein soziales System. Außerdem leidet der Angeklagte unter einer Persönlichkeitsentwicklungsstörung seit der Jugend in Wechselwirkung mit Alkohol- und Drogenkonsum. War er zurechnungsfähig? „Ja“, sagt der Gutachter. Auf die Frage, ob er glaubwürdig ist? „Er ist in der Lage, sich ein Kalkül zu überlegen.“