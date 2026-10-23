Demo bei FPÖ-Parteitag beschäftigt Innenminister

Der Bezirkshauptmann sei „heillos überfordert“ gewesen, kritisiert Petschnig. Die Kritik richte sich allerdings nicht gegen die Polizisten vor Ort, sondern gegen die Einsatzleitung. Klubobmann Christian Ries bemängelt, dass Demonstranten statt der besprochenen 400 bis 500 Meter bis auf weniger als 50 Meter an die Halle gelangt seien. „Eine Demo ist kein Kirtag.“ Ältere und gehbehinderte Delegierte hätten über nasse Wiesen ausweichen müssen, ein Mann habe einen Schwächeanfall erlitten.