Demo bei FPÖ-Parteitag beschäftigt Innenminister

Nach Protesten von rund 100 linken Aktivisten beim burgenländischen FPÖ-Landesparteitag üben die Freiheitlichen scharfe Kritik an der Einsatzleitung und fordern Konsequenzen.
Ein Nachspiel hatte Alexander Petschnig schon am Sonntag angekündigt. Vier Tage später steht fest, was der FPÖ-Landeschef darunter versteht: Gemeinsam mit Nationalrat Michael Gmeindl will er Innenminister Gerhard Karner rund 50 parlamentarische Fragen stellen. Auslöser sind die Proteste in Jennersdorf, bei denen die Aktivisten die Zufahrten zur GernotArena blockierten und den Beginn um 20 Minuten verzögerten.
Der Bezirkshauptmann sei „heillos überfordert“ gewesen, kritisiert Petschnig. Die Kritik richte sich allerdings nicht gegen die Polizisten vor Ort, sondern gegen die Einsatzleitung. Klubobmann Christian Ries bemängelt, dass Demonstranten statt der besprochenen 400 bis 500 Meter bis auf weniger als 50 Meter an die Halle gelangt seien. „Eine Demo ist kein Kirtag.“ Ältere und gehbehinderte Delegierte hätten über nasse Wiesen ausweichen müssen, ein Mann habe einen Schwächeanfall erlitten.
Anzeige wegen Einbruch in Veranstaltungshalle
Schon am Vortag soll eine vermummte Person in die Halle eingedrungen sein. Nachts hätten Wachhunde angeschlagen und ein Sicherheitsdienst drei weitere Einbruchsversuche abgewehrt. Auch Absperrgitter seien durchtrennt worden. Laut Petschnig wurde Anzeige erstattet.
Den Polizisten vor Ort danken die Freiheitlichen ausdrücklich. Von den scharfen Tönen ist man inzwischen etwas abgerückt. Damals standen noch Amtsmissbrauchsvorwürfe und Rücktrittsforderungen im Raum.
Besser geschulte Einsatzleiter, mehr Koordination durch Polizei
Klubobmann Christian Ries will das Thema auch im Landtag auf die Tagesordnung setzen und fordert besser geschulte Einsatzleiter und eine stärkere Koordination durch die Landespolizeidirektion. „Das kann man nicht jedem Bezirkshauptmann zumuten.“ Ein entsprechender Antrag soll in Kürze eingebracht werden. Innenminister Gerhard Karner hat acht Wochen Zeit, die parlamentarischen Fragen zu beantworten.
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