Über 200 Straftraten

Prozessauftakt gegen Online-Sadist „White Tiger“

Web
09.01.2026 07:26
Dem Angeklagten werden 204 Straftaten zur Last gelegt.
Dem Angeklagten werden 204 Straftaten zur Last gelegt.(Bild: panitan - stock.adobe.com)

Vor dem Landgericht Hamburg muss sich ab Freitag der unter seinem Foren-Namen bekannt gewordene mutmaßliche Pädokriminelle „White Tiger“ verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 21-jährigen Deutsch-Iraner mehr als 200 Straftaten vor, darunter einen vollendeten und fünf versuchte Morde – mittelbar begangen im Internet. 

Für die nicht öffentliche Verhandlung vor einer Jugendkammer wurden 82 Termine bis Ende 2026 angesetzt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten unter anderem Mord und fünffachen versuchten Mord vor. Er soll psychisch labile Jugendliche über das Internet zu Gewalttaten gegen sich selbst gedrängt haben, ein 13-Jähriger soll Suizid begangen haben.

Insgesamt werden ihm 204 Straftaten zur Last gelegt, die er als Jugendlicher oder Heranwachsender zum Nachteil von mehr als 30 kindlichen und jugendlichen Geschädigten begangen haben soll. Im Wesentlichen handelt es sich dabei laut Anklage um über das Internet begangene Straftaten gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit und die sexuelle Selbstbestimmung.

Als Opfer werden über 30 Kinder und Jugendliche unter anderem aus Deutschland, England, Kanada, den USA benannt. Eine junge Finnin wurde als Nebenklägerin zugelassen. Der Angeklagte, der Kopf einer internationalen Gruppe von Cyberkriminellen gewesen sein soll, soll die Taten zwischen Jänner 2021 und September 2023 begangen haben.

Lesen Sie auch:
Im Juni wurde der mutmaßliche Pädokriminelle in Hamburg festgenommen.
Eltern schlugen Alarm
Pädo-Sadist in Hamburg: Weitere Opfer befürchtet
16.07.2025
Suizid im Livestream
Online-Sadisten weiterhin aktiv: Opferzahl steigt
27.11.2025
Anklage zugelassen
Online-Sadist „White Tiger“ ab Jänner vor Gericht
09.12.2025

In einem Fall soll der Verdächtige bis zum Suizid auf einen 13-Jährigen eingewirkt haben. Demnach nutzte er dafür eine weitere „kindliche Geschädigte“. Der 13-Jährige erhängte sich früheren Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge während eines live im Internet übertragenen Streams. In weiteren Fällen soll es außerdem Suizidversuche gegeben haben.

Der 21-Jährige war Mitte Juni vergangenen Jahres in der elterlichen Wohnung in Hamburg festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie hier.

