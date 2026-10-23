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So konnte Swank ihren Babybauch geheim halten!

Society International
23.10.2026 15:08
Hilary Swank hat verraten, wie es ihr gelungen ist, ihren Babybauch bis zum dritten Trimester ...
Hilary Swank hat verraten, wie es ihr gelungen ist, ihren Babybauch bis zum dritten Trimester geheim zu halten.(Bild: Krone-Collage/PPS/www.PPS.at)
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Anfang des Monats überraschte die 52-jährige Schauspielerin ihre Fans mit der Nachricht, dass sie mit ihrem Ehemann Philip Schneider ihr drittes Kind erwartet. Jetzt hat Hilary Swank hat verraten, wie es ihr gelungen ist, ihre Schwangerschaft bis weit ins dritte Trimester hinein geheim zu halten.

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Nun verriet sie, wem sie es zu verdanken hat, dass die Neuigkeit so lange unter Verschluss blieb: den Bewohnern ihres Heimatortes, die ihre Privatsphäre respektierten.

Im Podcast „Question Everything“ erzählte Swank: „Ich lebe in einer sehr kleinen Stadt. Es ist der Ort, an dem ich aufgewachsen bin, und die Menschen dort haben meine Privatsphäre immer sehr respektiert. Deshalb ist nichts durchgesickert.“ Die Schauspielerin, die Immobilien in Bellingham im US-Bundesstaat Washington und in Telluride im Bundesstaat Colorado besitzt, musste sich nach eigenen Angaben nicht einmal verstecken, um ihre Schwangerschaft geheim zu halten.

Swank am 15. Oktober vor den CBS Studios in New York City: dass sie schwanger ist, zeigt Hilary ...
Swank am 15. Oktober vor den CBS Studios in New York City: dass sie schwanger ist, zeigt Hilary Swank jetzt deutlich.(Bild: PPS/www.PPS.at)

„Natürlich sitze ich nicht ständig zu Hause. Ich habe noch bis ungefähr zur 17. Schwangerschaftswoche gearbeitet. Auch am Filmset wusste deshalb niemand wirklich Bescheid“, erklärte sie. Auf die Frage, warum sie ihre Schwangerschaft erst so spät öffentlich gemacht habe, antwortete Swank: „Ich bin ein ziemlich privater Mensch. Und es gab eigentlich keinen Grund, etwas zu sagen.“

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Oscar-Preisträgerin ist schon Mama von Zwillingen
Die Oscar-Preisträgerin hatte bereits im April 2023 Zwillinge zur Welt gebracht. Aya und Ohm wurden geboren, als ihre Mutter 48 Jahre alt war. Ihre damalige Schwangerschaft hatte Swank zunächst auf Instagram bekannt gegeben. Später sprach sie darüber in der „The Drew Barrymore Show“. Auch ihre erneute Schwangerschaft empfindet die Schauspielerin als großes Glück. Im Gespräch über eine späte Mutterschaft erklärte sie, dass für sie persönlich nun der richtige Zeitpunkt gekommen sei. „Für mich war es genau der richtige Zeitpunkt. Nicht alles passiert in unserem eigenen Zeitplan. Wir haben bestimmte Vorstellungen davon, wann Dinge in unserem Leben geschehen sollen. Aber eine Schwangerschaft lässt sich nicht immer planen, oder?“ Man könne auf bestimmte Dinge hoffen und dafür beten, doch letztlich geschehe vieles dann, wenn die Zeit dafür reif sei. Ihre erneute Schwangerschaft habe sie deshalb mit großer Freude erfüllt.

Swank erklärte außerdem, dass sie sich lange Zeit intensiv ihrer Karriere gewidmet habe. Sie habe ihre Arbeit gewissermaßen wie ein eigenes Kind behandelt, dem sie viel Zeit und Aufmerksamkeit schenken wollte. „Ich hatte das Gefühl, dass meine Karriere mein eigenes ,Baby‘ war, dem ich mich unbedingt widmen wollte, ohne diese Zeit mit etwas anderem teilen zu müssen. Und jetzt kann ich mich ganz meinen Kindern widmen.“

Wirklich für die Kinder da
Bereits in einem Interview mit dem Magazin „People“ hatte Swank darüber gesprochen, wie sehr sie sich immer gewünscht hatte, Mutter zu werden. „Es hat sich einfach so ergeben, dass ich erst in diesem Alter Kinder bekommen habe“, sagte sie. „Es war nicht so, dass ich früher keine Kinder wollte. Es gab einfach viele Dinge, die verhindert haben, dass es früher dazu kam.“ Heute sei sie froh, sich die Zeit nehmen zu können, die sie mit ihren Kindern verbringen möchte.

Dadurch habe sie das Gefühl, viel mehr Muttertagsmomente zu erleben als nur den eigentlichen Muttertag. „Ich habe das Gefühl, dass ich viele zusätzliche Muttertage bekomme, weil ich so viel Zeit mit meinen Kindern verbringen kann und wirklich für sie da bin.“ Dass sie irgendwann Kinder haben wollte, habe sie schon immer gewusst. Einen konkreten Zeitplan dafür habe sie jedoch nie aufgestellt.

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