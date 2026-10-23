So konnte Swank ihren Babybauch geheim halten!

Oscar-Preisträgerin ist schon Mama von Zwillingen

Die Oscar-Preisträgerin hatte bereits im April 2023 Zwillinge zur Welt gebracht. Aya und Ohm wurden geboren, als ihre Mutter 48 Jahre alt war. Ihre damalige Schwangerschaft hatte Swank zunächst auf Instagram bekannt gegeben. Später sprach sie darüber in der „The Drew Barrymore Show“. Auch ihre erneute Schwangerschaft empfindet die Schauspielerin als großes Glück. Im Gespräch über eine späte Mutterschaft erklärte sie, dass für sie persönlich nun der richtige Zeitpunkt gekommen sei. „Für mich war es genau der richtige Zeitpunkt. Nicht alles passiert in unserem eigenen Zeitplan. Wir haben bestimmte Vorstellungen davon, wann Dinge in unserem Leben geschehen sollen. Aber eine Schwangerschaft lässt sich nicht immer planen, oder?“ Man könne auf bestimmte Dinge hoffen und dafür beten, doch letztlich geschehe vieles dann, wenn die Zeit dafür reif sei. Ihre erneute Schwangerschaft habe sie deshalb mit großer Freude erfüllt.