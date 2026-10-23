EA schließt legendäres Rollenspiele-Studio Bioware

Das legendäre Videospiel-Entwicklerstudio Bioware ist Geschichte. Das 1995 gegründete Unternehmen mit Sitz im kanadischen Edmonton werde geschlossen, teilte der US-Spielehersteller Electronic Arts mit, der das Studio vor rund 20 Jahren übernommen hatte. Bioware ist für populäre Rollenspiele wie „Dragon Age“, „Mass Effect“, „Baldur‘s Gate“ oder „Star Wars: Knights of the Old Republic“ bekannt.
„Was Generationen bei Bioware gemeinsam aufgebaut haben, ist etwas, das gefeiert und in Erinnerung behalten werden sollte“, schrieb das Studio in sozialen Netzwerken. „Diese Spiele wurden zu so viel mehr, weil ihr sie gespielt, über eure Entscheidungen diskutiert, euch in Charaktere verliebt und euch diese Welten zu eigen gemacht habt.“
„Mass Effect“-Projekt aufgegeben
Wie Electronic Arts am Mittwoch weiter mitteilte, wird die Entwicklung eines neuen „Mass Effect“-Projekts aufgegeben. Das Unternehmen wolle sich auf weniger, aber dafür umfangreichere Vorhaben fokussieren.
Die US-Firma, die hinter bekannten Videospielen wie „Battlefield“ und „Madden NFL“ steht, war im Sommer für rund 55 Milliarden Dollar (rund 49 Milliarden Euro) von Investoren übernommen worden. Unter den Käufern sind der staatliche Investmentfonds von Saudi Arabien und die Investmentfirma des Schwiegersohns von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner.
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