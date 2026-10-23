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„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Tierecke
23.10.2026 15:00
(Bild: Krone KREATIV/Tierheim Linz, Pfotenhilfe Lochen)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.

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Balu – der Sensible
(Bild: Tierheim Linz)

Balu (9 Jahre) ist ein sensibler Mudi-Mischling, der bei Fremden anfangs skeptisch reagiert. Generell braucht der Rüde etwas mehr Zeit, um Vertrauen zu fassen. Mit Artgenossen versteht er sich blendend. Das Alleinebleiben muss er noch üben. Es werden geduldige Menschen gesucht, die ihn in Ruhe ankommen lassen. Tel.: 0732/247887.

Knöpfchen – der Gesellige
(Bild: Tierheim Linz)

Gemeinsam mit seiner Freundin Feige ist das männliche Teddy-Meerschweinchen Knöpchen (am Bild) auf Platzsuche in einem großen, artgerechten Gehege. Dieses sollte ausreichend Platz mit vielen Versteckmöglichkeiten zur Verfügung bieten. Tel.: 0732/247887.

Raika – der Jungspund
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Noch sehr jung und dementsprechend verspielt ist der Kater Raika. Er genießt ausgiebige Spieleinheiten, aber genauso gerne kuschelt er auch. Im neuen Zuhause sollte ihm Freigang geboten werden. Wer nimmt den kleinen Wirbelwind bei sich auf? Tel.: 0664/8485571.

Octavia – die Schlaue
(Bild: Tierheim Linz)

Als außerordentlich intelligent gilt die Schäferhündin Octavia, die nach kurzer Kennenlernzeit eine enge Bindung zu ihren Menschen aufbaut. Sie kann auch schon brav für einige Zeit alleine bleiben. Bei Artgenossen entscheidet die Sympathie, ob sie sich mit ihnen versteht. Aufgrund ihres Jagdtriebes sollten ihre Besitzer hundeerfahren sein und sich keine Katzen im gemeinsamen Zuhause befinden. Tel.: 0732/247887.

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Pamuk – die Schmusekatze
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Pamuk ist eine verschmuste Katze, die auch Kinder kennt und mag. Sie wurde 2024 geboren und versteht sich auch mit anderen Katzen blendend. Sogar Hunde hat Pamuk schon kennengelernt. Bisher wurde sie in einer Wohnung gehalten. Tel.: 0664/8485571.

Snailor Swift – eine schleimige Weggefährtin
(Bild: Tierheim Linz)

Snailor Swift (4 Monate) und zahlreiche weitere Achatschnecken warten noch auf Abnahme in artgerechte Terrarien. Die faszinierenden Tiere können eine beachtliche Größe erreichen und sollten in Gruppen gehalten werden. Außerdem benötigen sie ein warm-feuchtes Klima mit Humus, Verstecken und einer Kalziumquelle. Tel.: 0732/247887.

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23.10.2026 15:00
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