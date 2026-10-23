„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Als außerordentlich intelligent gilt die Schäferhündin Octavia, die nach kurzer Kennenlernzeit eine enge Bindung zu ihren Menschen aufbaut. Sie kann auch schon brav für einige Zeit alleine bleiben. Bei Artgenossen entscheidet die Sympathie, ob sie sich mit ihnen versteht. Aufgrund ihres Jagdtriebes sollten ihre Besitzer hundeerfahren sein und sich keine Katzen im gemeinsamen Zuhause befinden. Tel.: 0732/247887.