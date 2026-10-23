Erster KI-Kinofilm in China spaltet die Gemüter

Bona-Geschäftsführer Jiang Defu räumte in einem Interview vor Kurzem ein, dass der Film bisher nur mäßig gut angekommen sei. „Wir sind die Ersten, die diesen Versuch wagen, die Ersten, die eine Genehmigung für den Kinostart erhalten haben, und die Ersten, die sich dem Urteil des Publikums stellen müssen“, sagte er dem auf die chinesische Filmindustrie spezialisierten Medienunternehmen Yuli. „Das ist wirklich keine leichte Aufgabe.“