Feldzug gegen Rebzikade: Drohnen, Kameras und KI

Ein von der Steiermark angestoßenes, bis 2029 laufendes Projekt der Gesundheitsagentur AGES mit Beteiligung von Landwirtschaftsministerium und drei weiteren Bundesländern setzt auf Drohnen, Kameras und künstliche Intelligenz. Die Drohnen erstellen Luftbilder aus den Risikogebieten, die KI-gestützt ausgewertet werden. Auch am Boden wird der Ist-Stand erhoben: Eigens entwickelte Kamerasysteme mit KI-Software werden direkt an Winzer-Traktoren angebracht. Sie sollen Symptome quasi in Echtzeit erkennen.