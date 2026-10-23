Harder Gastronom kämpft um sein Restaurant

Nach einem verhaltenen Start vor rund einem Jahr führten fehlende Gäste zu finanziellen Engpässen. Die Verbindlichkeiten belaufen sich nach Angaben des KSV1870 derzeit auf rund 300.000 Euro, vier Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen. Doch es gibt Hoffnung: Seit August verzeichnet das Lokal einen spürbaren Aufwärtstrend bei den Gästezahlen. Dieser positive Schwung soll nun genutzt werden, um das Restaurant zu retten.