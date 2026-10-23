Harder Gastronom kämpft um sein Restaurant

Der Inhaber des Restaurants „Maison Royale“ in der Harder Hofsteigstraße kämpft um die Zukunft seines Betriebs. Am Landesgericht Feldkirch wurde heute auf Eigenantrag ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung über das Vermögen von Rong Chen eröffnet.
Nach einem verhaltenen Start vor rund einem Jahr führten fehlende Gäste zu finanziellen Engpässen. Die Verbindlichkeiten belaufen sich nach Angaben des KSV1870 derzeit auf rund 300.000 Euro, vier Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen. Doch es gibt Hoffnung: Seit August verzeichnet das Lokal einen spürbaren Aufwärtstrend bei den Gästezahlen. Dieser positive Schwung soll nun genutzt werden, um das Restaurant zu retten.
Frist für Gläubiger
Den Gläubigern wird im Rahmen des Sanierungsplans eine Quote von 30 Prozent innerhalb von zwei Jahren angeboten. Zum Sanierungsverwalter wurde der Harder Rechtsanwalt Matthias Kucera bestellt. Forderungen können bis zum 28. Dezember 2026 beim KSV1870 angemeldet werden, die Entscheidung über den Sanierungsplan fällt bei der Tagsatzung am 25. Jänner 2027.
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