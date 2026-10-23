Topspiel muss wegen Protesten verschoben werden

Der Schlager der französischen Fußball-Liga zwischen Serienmeister Paris Saint-Germain und Olympique Lyon ist wegen Sicherheitsbedenken aufgrund der Protestwelle im Land um einen Tag auf Montag (20.30 Uhr) verschoben worden. Das gab die Ligue 1 am Freitag bekannt.
Das Heimspiel von Champions-League-Sieger PSG gegen den aktuellen Tabellenführer aus Lyon mit Österreichs Nationalverteidiger Felix Bacher wäre ursprünglich für Sonntag (20.45 Uhr) vorgesehen gewesen.
NFL-Spiel soll nach Plan stattfinden
Der Entscheidung zur Verschiebung sei laut Ligue-1-Angaben eine Anweisung der Pariser Polizei vorausgegangen, die die Partie im Prinzenpark-Stadion schon zuvor als mögliches Sicherheitsrisiko eingestuft hatte. Die französische Hauptstadt stellt sich auf ein weiteres Wochenende mit Protesten ein.
Das erste Spiel der American-Football-Profiliga NFL in Frankreich soll dennoch planmäßig über die Bühne gehen. Die Pittsburgh Steelers treffen am Sonntag (14.30 Uhr) im Stade de France im Pariser Vorort Saint-Denis auf die New Orleans Saints. „Dieses Spiel bedeutet viel für die NFL“, meinte Steelers-Altstar Aaron Rodgers. „Wenn es nicht sicher wäre, bin ich mir sicher, dass wir nicht hier wären.“
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