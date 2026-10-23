Topspiel muss wegen Protesten verschoben werden

Das erste Spiel der American-Football-Profiliga NFL in Frankreich soll dennoch planmäßig über die Bühne gehen. Die Pittsburgh Steelers treffen am Sonntag (14.30 Uhr) im Stade de France im Pariser Vorort Saint-Denis auf die New Orleans Saints. „Dieses Spiel bedeutet viel für die NFL“, meinte Steelers-Altstar Aaron Rodgers. „Wenn es nicht sicher wäre, bin ich mir sicher, dass wir nicht hier wären.“